У США нет Patriot для Турции

Турция отправила США запрос на поставку зенитный ракетных комплексов Patriot. Ответа до сих пор не последовало.

О молчании Соединенных Штатов по этому вопросу рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На данный момент нет никаких систем, которые Америка была бы готова нам поставить. Анкара готова купить ЗРК у Вашингтона, если тот все же решится их поставить", — передает слова главы республики Anadolu.

Противоракетные системы нужны Турции в сирийском Идлибе, уточнил Эрдоган. А поскольку в этом вопросе США обещали помочь, то Турция, скорее всего, возобновит разговоры об этом.

Напомним, турецкая сторона направила запрос США 20 февраля. Известно, что речь шла о двух эшелонах ЗРК Patriot.