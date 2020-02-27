Точность и слаженность: разведчики ЦВО провели учения под Кемерово

Сегодня Миноброны РФ опубликовало на своем официальном сайте кадры батальонных тактических учений разведподразделений мотострелкового соединения Центрального военного округа.

В учениях были задействованы 800 военнослужащих и более 100 единиц техники.

"Точность и слаженность", — так прокомментировали в минобороны ход выполнения военнослужащими поставленных задач.

Что требовалось от разведчиков

скорректировать удар артиллерии по механизированной колонне условного противника.

Как выполнялась задача