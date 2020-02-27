Точность и слаженность: разведчики ЦВО провели учения под Кемерово
Сегодня Миноброны РФ опубликовало на своем официальном сайте кадры батальонных тактических учений разведподразделений мотострелкового соединения Центрального военного округа.
В учениях были задействованы 800 военнослужащих и более 100 единиц техники.
"Точность и слаженность", — так прокомментировали в минобороны ход выполнения военнослужащими поставленных задач.
Что требовалось от разведчиков
- скорректировать удар артиллерии по механизированной колонне условного противника.
Как выполнялась задача
- после обнаружения колонны военной техники условного противника, данные переданы в командный пункт;
- военнослужащие артиллерийских подразделений на модернизированных самоходных установках 2С19М2 "Мста-С" получили координаты и выдвинулись на позиции;
- во время движения колонны командирам артиллерийских батарей разведчики передавали уточненные данные о перемещении "вражеской" техники;
- приблизившись на безопасное расстояние боевые расчеты артиллерийских установок произвели стрельбу по целям осколочно-фугасными снарядами.