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Точность и слаженность: разведчики ЦВО провели учения под Кемерово

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня Миноброны РФ опубликовало на своем официальном сайте кадры батальонных тактических учений разведподразделений мотострелкового соединения Центрального военного округа.

В учениях были задействованы 800 военнослужащих и более 100 единиц техники.

"Точность и слаженность", — так прокомментировали в минобороны ход выполнения военнослужащими поставленных задач.

Что требовалось от разведчиков

  • скорректировать удар артиллерии по механизированной колонне условного противника.

Как выполнялась задача

  • после обнаружения колонны военной техники условного противника, данные переданы в командный пункт;
  • военнослужащие артиллерийских подразделений на модернизированных самоходных установках 2С19М2 "Мста-С" получили координаты и выдвинулись на позиции;
  • во время движения колонны командирам артиллерийских батарей разведчики передавали уточненные данные о перемещении "вражеской" техники;
  • приблизившись на безопасное расстояние боевые расчеты артиллерийских установок произвели стрельбу по целям осколочно-фугасными снарядами.
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Точность и слаженность: разведчики ЦВО провели учения под Кемерово
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