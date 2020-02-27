Минобороны в честь праздника показало на видео работу "вежливых людей"

Уникальные кадры работы бойцов Сил специальных операций (ССО) разместило Минобороны в Twitter.

Видео снято через прицел снайперской винтовки с прибором ночного видения, поэтому кадры — черно-белые. Это — операция по ликвидации боевиков. Естественно, о том, где и против кого проходила операция, не сообщается из-за секретности работы "вежливых людей".

Видео дает понять, что специалисты ССО используют:

снайперские винтовки;

гранатомет.

Видео дополняют и менее жесткие кадры, на которых показана техника, которую используют ССО.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил "вежливых людей" с профессиональным праздником, отметив, что бойцы элитного армейского подразделения действуют "решительно и бесстрашно".