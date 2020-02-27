Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

США требуют свою военную базу в Крыму

Силовые структуры » Министерство обороны

Соединенным Штатам необходимо открыть свою военную базу в Крыму. На этом настаивает генерал Джозеф Данфорд.

Военный обратился к конгрессменам в призывом, чтобы они добились присутствия на российском полуострове. Он считает, что это требование сегодняшнего дня: с помощью военной базой и постоянного присутствия там контингента США смогут распространять в регионе "американскую демократию".

"Наличие в Крыму американских войск позволит всему миру по-другому взглянуть на полуостров, кроме того, это убережет Украину от "российской агрессии", — сказал Джозеф Данфорд.

Некоторые эксперты назвали заявление Данфорда провокацией, которая позволит определить новый повод для санкций против России.

сша крым военная база джозеф данфорд
Последние материалы
Россиянку в Турции обвинили в провозе наркотиков
Дель Пьеро не получил российскую визу в Италии из-за коронавируса
Американцы и южнокорейцы отменили совместные учения
Лига Европы: в четверг определятся все участники 1/8 финала
У Ярошенко начались проблемы со здоровьем
Чайки предпочитают воровать еду, которую уже потрогал человек
В Пентагоне признали подрыв военного преимущества США
Военный эксперт: "могущество" ВМС Украины умножается на ноль
Лига чемпионов: без шансов на четвертьфинал только две команды
Курортный сбор на Кубани хотят ввести еще в четырех поселениях
Популярное
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России

Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.

Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Новости Украины
Крымские татары ответили Чубарову на его предложение простить крымчан
Мир. Новости мира
Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения
Военные новости
Popular Mechanics о подлодках "Лайка": экзотические морские существа
Соломон Соловьев Восемь мужей Элизабет Тейлор - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите" Любовь Степушова Петр Фадеев Мировые рынки продолжают падение из-за пандемии Петр Фадеев
Комментарии
"Пошёл вон, нацистская мразь!": Соловьёв выгнал украинского политика
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Военный эксперт: "могущество" ВМС Украины умножается на ноль
МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"
Распространение коронавируса по миру: неоптимистичная статистика
Кто провалил всю работу по ближнему зарубежью?
Как национальной идее Украины мешает российский флот
"Роснефть" не будет поставлять сырье в Беларусь
Политический мейкап: депутатов наберут по объявлениям
"Роснефть" не будет поставлять сырье в Беларусь
Губерниев: лишь бы Логинов не ушел из спорта
Губерниев послал немку Вильхельм из-за слов о Логинове
Америка и Британия увеличили закупки нефти у РФ
Конституционный суд Германии разрешил проводить эвтаназию
Как национальной идее Украины мешает российский флот
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Как они делают это в юбке: депутат о работе женщин-полицейских
Америка и Британия увеличили закупки нефти у РФ
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
Как национальной идее Украины мешает российский флот
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ