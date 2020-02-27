США требуют свою военную базу в Крыму

Соединенным Штатам необходимо открыть свою военную базу в Крыму. На этом настаивает генерал Джозеф Данфорд.

Военный обратился к конгрессменам в призывом, чтобы они добились присутствия на российском полуострове. Он считает, что это требование сегодняшнего дня: с помощью военной базой и постоянного присутствия там контингента США смогут распространять в регионе "американскую демократию".

"Наличие в Крыму американских войск позволит всему миру по-другому взглянуть на полуостров, кроме того, это убережет Украину от "российской агрессии", — сказал Джозеф Данфорд.

Некоторые эксперты назвали заявление Данфорда провокацией, которая позволит определить новый повод для санкций против России.