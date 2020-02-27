Эксперт Кошкин рассказал об "оружии будущего" из заявления Путина

В России продолжается модернизация и развитие армии и флота. В этой программе предусмотрено обеспечение войск "оружием будущего", заявил президент РФ Владимир Путин.

Военный эксперт Андрей Кошкин в интервью изданию Nation New предположил, о каких видах говорил лидер России.

"Очевидно, речь идет о гиперзвуковых комплексах "Авангард" и "Кинжал", а лазерные — это "Пересвет". Нужно сказать, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" воздушного базирования уже находится на дежурстве. Касательно "Пересвета" — он тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном. "Пересвет" — это оружие, построенное на новом физическом принципе, это новое направление, и там много критики: оно зависит от погоды и условий применения. И сейчас идет процесс усовершенствования", — поделился информацией специалист.

Кошкин подчеркнул, что хотя тенденции в разработке оружия у ведущих производителей примерно одинаковы, Россия в этом ряду выделяется.

"Во всем мире идут работы по этому направлению, но мы уже поставили на дежурство, и это характеризует наш оборонный комплекс: мы находимся немного впереди остальных", — резюмировал эксперт.

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