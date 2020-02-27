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Российское оружие не подчиняется законам физики

Силовые структуры » Министерство обороны

Российский обороно-промышленный комплекс, производя новые виды вооружения, превращает всю систему противоракетной обороны (ПРО) США в бесполезную груду металла:

  • стратегические комплексы для поддержания баланса ядерных сил;
  • гиперзвуковое оружие.

Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

Россия идет дальше и меняет законы физики

Еще дальше назад будут отброшены Соединенные Штаты после появления в России нового оружия, которое действует на совершенно иных, чем применяются сейчас, принципах создания.

"По факту этот вид вооружений просто меняет всем известные законы физики", — пояснил военный эксперт Яков Кедми.

Речь идет о гравитационном оружии. По сведениям Кедми, российские военные уже частично испытали это вооружение на полигонах.

Появление новых технологий в российском ОПК уже перевернуло с ног на голову существовавший миропорядок.

Темы яков кедми законы физики оружие россии
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