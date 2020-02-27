Российский обороно-промышленный комплекс, производя новые виды вооружения, превращает всю систему противоракетной обороны (ПРО) США в бесполезную груду металла:
Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Еще дальше назад будут отброшены Соединенные Штаты после появления в России нового оружия, которое действует на совершенно иных, чем применяются сейчас, принципах создания.
"По факту этот вид вооружений просто меняет всем известные законы физики", — пояснил военный эксперт Яков Кедми.
Речь идет о гравитационном оружии. По сведениям Кедми, российские военные уже частично испытали это вооружение на полигонах.
Появление новых технологий в российском ОПК уже перевернуло с ног на голову существовавший миропорядок.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.