ФСБ накрыла подпольных производителей оружия в Свердловской области

Участники подпольной банды в Свердловской области производили боевое оружие. Как сообщает пресс-служба ФСБ, сотрудники спецведомства вместе с правоохранителями "накрыли" производителей незаконной продукции.

Таким образом, была пресечена незаконная деятельность подпольных оружейников. В ходе спецоперации было изъято 17 единиц огнестрельного оружия, задержаны находившиеся в помещении.

"Автомат "АК-74", пистолет — пулемет "CZ-25", 15 пистолетов и револьвер ("ПМ", "ТТ", "Наган"), а также основные части и комплектующие оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), а также приспособление для бесшумной стрельбы, более 250 патронов различного калибра", — перечислили "улов" в ФСБ.

В отношении организаторов производства открыто уголовное дело за незаконный оборот оружия и боеприпасов.