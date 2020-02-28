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29 турецких военных погибли: Турция "утюжит" позиции сирийской армии

Силовые структуры » Министерство обороны

В результате авиаудара правительственной армии в Идлибе (Сирия) погибли 29 военнослужащих Турции. Ранены, как сообщил Рахми Доган, губернатор провинции Хатай, еще 36 человек.

обстрел российских самолетов Турцией

Президент Турции Тайип Эрдоган ночью 27 февраля провел экстренное заседание Совбеза. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Турция решила "жестко мстить"

Результатом совещания, видимо, стало решение "усилить огонь" по Идлибу: по городу уже ночью стали наноситься массированные наземные и воздушные удары.

"Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии", — сказал Фахреттин Алтун, глава управления по связям администрации президента Турции.

И добавил, что ответ "на гибель турецких военных" будет "многократным".

Эрдоган ищет поддержки у мирового сообщества

Эрдоган уже обратился с призывом к мировому сообществу и странам-участникам астанинского процесса вмешаться, чтобы остановить "преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом".

"Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем руки тех, кто тянется к нашему флагу", — цитирует слова своего лидера Алтун.

Напомним, что 27 февраля в Сирии в районе идлибского города Саракиб (его в начале февраля "очистили" от террористов правительственные войска Сирии) боевики, поддерживаемые армией Турции, пошли в наступление.

По данным спецкорров ТК "Россия-24", в это время подразделения турецкой армии обстреливали в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты

Темы идлиб сирия армия турция обстрелы тайип эрдоган
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29 турецких военных погибли: Турция "утюжит" позиции сирийской армии
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