Турецкий президент Реджэп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не удовлетворен результатами совещаний представителями России.

Историк и военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Интересы Турции заключаются, с одной стороны, в том, чтобы сохранить свой контроль и свое влияние в северо-западной части Сирии, а с другой — чтобы убрать (президента САР Башара) Асада. Соответственно, Асад как глава суверенного государства заинтересован в обратном — восстановить стопроцентный контроль над всей территорией страны. Включая тот уже относительно небольшой кусок территории, который сейчас контролируется бандитскими формированиями. А эти бандиты там (в Идлибе, — ред.) долго бы не продержались, если бы не Турция. Их бы зачистили за два-три дня", — считает Алексей Подберезкин.