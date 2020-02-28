Турецкий президент Реджэп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не удовлетворен результатами совещаний представителями России.
Историк и военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Интересы Турции заключаются, с одной стороны, в том, чтобы сохранить свой контроль и свое влияние в северо-западной части Сирии, а с другой — чтобы убрать (президента САР Башара) Асада. Соответственно, Асад как глава суверенного государства заинтересован в обратном — восстановить стопроцентный контроль над всей территорией страны. Включая тот уже относительно небольшой кусок территории, который сейчас контролируется бандитскими формированиями. А эти бандиты там (в Идлибе, — ред.) долго бы не продержались, если бы не Турция. Их бы зачистили за два-три дня", — считает Алексей Подберезкин.
Он отметил также, что градус нестабильности в Сирии поддерживают Соединенные Штаты, и неизвестно, как будет проявляться эскалация.
"Она очень рискованная", — сказал эксперт.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.