В Арктике пригодятся: армия РФ получит палатки с климат-контролем

Производитель современных палаток с климат-контролем обеспечит бойцов российской армии комфортным отдыхом в перерывах между выполнением боевых задач.

"Палатки нового образца обеспечат комфортный отдых военнослужащих при температуре воздуха до минус 50 градусов по шкале Цельсия. Кроме того, в палатках предусмотрен гигиенический блок с умывальниками и запасом воды. Такие временные жилища пригодятся, в том числе, и в мирное время, в частности, в зонах ЧС", — передают "Известия" со ссылкой на собственный источник.

Полноценный отдых дает бойцам:

боеспособность;

концентрацию внимания;

выносливость.

Испытания на прочность и пригодность

Опытная партия защитного снаряжения уже тестируется в Арктике.

Палатки изготовлены из прочной водонепроницаемой ткани, имеющей высокие показатели воздухообмена. Внутри временного жилища предусмотрен тамбур, помогающий аккумулировать тепло во время холодов во внутреннем пространстве.

Производитель предусмотрел необходимость маскировки, поэтому палатки будут производиться в разных цветах: хаки, белом или пустынном варианте. Печки и генераторы электричества, работающие на газе или жидком топливе, не производят дыма, что тоже важно при маскировке.