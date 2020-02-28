Зачем российские фрегаты идут к берегам Сирии

Российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" идут к Средизеному морю. Зачем корабли возвращаются в регион, пояснили эксперты в комментариях для "Газеты.ру".

Так, адмирал Владимир Валуев сказал, что российские фрегаты, вооруженные "Калибрами", отправились в поход для сохранения баланса сил и напоминания о значении морского форта РФ. "Калибры" на борту они несут тоже не просто так. Их могут использовать против боевиков в Сирийской Арабской Республике.

Устрашение и охрана

Адмирал Виктор Кравченко считает, что фрегаты могут выполнять и охранную роль других кораблей России.

"Обратите внимание, если где-то в мире складывается сложная обстановка, корабли США там обязательно присутствуют. А почему нам не присутствовать? Это может и устрашающая мера какая-то быть. Нахождение наших кораблей также нужно для охраны наших судов, которые там плавают", — пояснил Кравченко.

Капитан первого ранга Михаил Ненашев также считает, что появление у берегов Сирии могущественных кораблей является серьезным устрашающим сигналом для радикалов.