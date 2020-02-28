Командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс констатировал, что Соединенные Штаты не могут сейчас создать защиту противоракетной обороны (ПРО) от российских и китайских ракет.
Вице-адмирал отметил, что противоракетная оборона США работает на принципах непересечения "со стратегическими средствами сдерживания" противника и способна защитить территорию страны.
Что касается способности США защититься от атаки большим количеством ракет, то в этом, по его словам, есть некая загвоздка.
"Это не только затратно и нереализуемо с технической точки зрения, но и поднимает вопросы стратегической стабильности", — ответил Ричардс.
В то же время командующий пояснил, что ПРО Соединенных Штатов построены таким образом, чтобы нанести по противнику такой удар, что атака противоракетами не понадобится.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».