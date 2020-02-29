Глава компании SpaceX рассказал о слабой стороне американского истребителя F-35. По его словам, превосходство над этим самолетам может получить беспилотный летательный аппарат. Изобретатель утверждает, что F-35 будет уязвим перед беспилотником, которым будет управлять человек на земле, а маневры дрона будут "дополняться автономией".
"Соперником должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его манёвры дополняются автономией", - написал Маск в Twitter.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.