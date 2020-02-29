Управление Федеральной службы безопасности по Крыму сообщило о задержании мужчины, который выдавал себя за сотрудника ФСБ. Злоумышленник предлагал трудоустройство в силовые структуры за денежное вознаграждение.

"Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца города Еревана, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - сказано в сообщении ведомства.

"Подозреваемый сообщил гражданину, что его вопрос решен положительно и, в качестве благодарности за содействие, последнему необходимо приготовить "покровителю" сумму в размере 60 тысяч долларов США, передавать которую можно по частям. Желавший скорейшего трудоустройства житель Томска, выразил свое согласие", - раскрыли детали операции в ведомстве.