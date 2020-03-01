Сирийская армия закрыла воздушное пространство над Идлибом

Командование сирийской армии заявило о том, что воздушное пространство в небе над провинцией Идлиб будет закрыто с 1 марта. Все обнаруженные воздушные цели будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО. Об этом сообщило сирийское государственное агентство САНА.