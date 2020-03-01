Командование сирийской армии заявило о том, что воздушное пространство в небе над провинцией Идлиб будет закрыто с 1 марта. Все обнаруженные воздушные цели будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО. Об этом сообщило сирийское государственное агентство САНА.
"Командование вооруженных сил заявляет о закрытии воздушного пространства для самолетов и любых беспилотных аппаратов над северо-западом Сирии и особенно над провинцией Идлиб. Любые самолеты, нарушившие наше воздушное пространство, будут восприняты как враждебные и сбиты с целью не допустить выполнения ими задач", - сказано в заявлении командования.
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