Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отчитался о проведении турецкой армией операции "Весенний щит" в сирийском Идлибе.

"Успешно продолжается операция "Весенний щит", которая была начата 27 февраля в ответ на подлое нападение на турецких военных. На сегодняшний момент были обезврежены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 военных режима Асада", - рассказал министр.