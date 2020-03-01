В квартире на западе Москвы обнаружили тела мужчины и женщины. Полицейские предполагают, что погибшие были семейной парой. По предварительным данным, они скончались от передозировки наркотиков.
"Накануне на Большой Филевской улице без признаков насильственной смерти обнаружены тела двух человек, предположительно, это семейная пара", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.