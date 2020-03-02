Самолет Ил-38 сбился с курса и приблизился к воздушной границе РФ.
Такова была легенда летно-тактических учений для экипажа истребителя-перехватчика МиГ-31 и противолодочного самолета Ил-38, которые прошли на Камчатке.
Об этом сегодня рассказали в Минобороны РФ.
Дежурные силы ПВО на Камчатке, получив сигнал о приближении к воздушной границе неизвестного самолета подняли с елизовского аэродрома истребитель-перехватчик МиГ-31. Установив контакт с потенциальным нарушителем, пилоты подали сигнал-требование покинуть воздушное пространство России.
В ответ на игнорирование требования самолет-перехватчик принудил Ил-38 поменять курс и сесть на аэродроме Елизово.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".