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На Камчатке прошли тактические учения летчиков

Силовые структуры » Министерство обороны

Самолет Ил-38 сбился с курса и приблизился к воздушной границе РФ.

Такова была легенда летно-тактических учений для экипажа истребителя-перехватчика МиГ-31 и противолодочного самолета Ил-38, которые прошли на Камчатке.

Об этом сегодня рассказали в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО на Камчатке, получив сигнал о приближении к воздушной границе неизвестного самолета подняли с елизовского аэродрома истребитель-перехватчик МиГ-31. Установив контакт с потенциальным нарушителем, пилоты подали сигнал-требование покинуть воздушное пространство России.

В ответ на игнорирование требования самолет-перехватчик принудил Ил-38 поменять курс и сесть на аэродроме Елизово.

учения камчатка минобороны
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