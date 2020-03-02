Обозреватели издания The National Interest оценили новые возможности вертолета Ми-28, которые он получит при оснащении Р-74М.
"Такие ракеты способны уничтожить даже самолеты пятого поколения F-35 и F-22", — пишет автор материала.
Обозреватель указал на то, что даже не новая ракета сделает российскую винтокрылую машину опасной для самолетов и вертолетов США, в частности, машин "Апач". Важна тактика атак из засады, отмечает издание.
"Разместившийся за прикрытием местности Ми-28НМ сможет нанести неожиданный ракетный удар по американским машинам, когда они пролетят мимо него", — предположил автор.
Обозреватель издания не поскупился на эпитеты и назвал российский вертолет Ми-28НМ с ракетой Р-74М "убийцей "Апачей".
"Ми-28НМ является модернизацией Ми-28 — преемника "летающего танка" Ми-24, который получил известность во времена холодной войны. А Р-74M — это усовершенствованная версия ракеты класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия Р-73 с дальностью действия до 40 километров. Такая ракета с головкой самонаведения, которую сложно обмануть форсажем, маневрированием, электронными помехами и тепловыми ловушками, может стать опасным оружием в ближнем воздушном бою", — констатирует The National Interest.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".