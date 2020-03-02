В США опасаются новой тактики российских Ми-28 против вертолетов "Апач"

Обозреватели издания The National Interest оценили новые возможности вертолета Ми-28, которые он получит при оснащении Р-74М.

"Такие ракеты способны уничтожить даже самолеты пятого поколения F-35 и F-22", — пишет автор материала.

Ракеты не всё, главное, тактика

Обозреватель указал на то, что даже не новая ракета сделает российскую винтокрылую машину опасной для самолетов и вертолетов США, в частности, машин "Апач". Важна тактика атак из засады, отмечает издание.

"Разместившийся за прикрытием местности Ми-28НМ сможет нанести неожиданный ракетный удар по американским машинам, когда они пролетят мимо него", — предположил автор.

Российские вертолеты с Р-74М — убийцы "Апачей"

Обозреватель издания не поскупился на эпитеты и назвал российский вертолет Ми-28НМ с ракетой Р-74М "убийцей "Апачей".