Все ближе к НАТО: ВСУ перешли на питание по стандартам альянса

Все подразделения украинской армии перешли на питание по стандартам НАТО. Новая система питания составлена по каталогу Североатлантического альянса, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Теперь ежедневный рацион бойцов ВСУ складывается из 400 наименований продуктов.

"Главное условие — не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 гривен за один суточный комплект", — говорится на сайте ведомства.

Пища для тела и ума

В оборонном ведомстве Украины считают, что питание — важная составляющая не только физического, но и морального здоровья военнослужащих.

"Питание военных является важным моральным фактором и дополнительным мотивирующим фактором, влияющим на обороноспособность Украины в целом", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, после событий 2014 года Украина стремится стать полноценным членом НАТО, для чего проводит реформы в оборонном ведомстве и действующей армии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что СБУ раскрыла коррупционную схему на Житомирском бронетанковом заводе, из-за которой техника не соответствует требованиям безопасности.