Воронежец свел счеты с жизнью, увидев свою жену в видео для взрослых

39-летняя жительница Воронежа стала фигурантом уголовного дела по статье 110 УК РФ "Доведение до суицида".

Накануне супруг женщины покончил с собой после просмотра порнографического ролика с ее участием.

Следствие установило, что женщина изменила мужу сразу с двумя мужчинами, а те все записали на видео. Ролик позже был опубликован в Сети. Полицейские пока затрудняются сказать, как муж нашел видео, но после его просмотра он некоторое время находился в депрессии, а затем покончил с собой.