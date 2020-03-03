МВД России ко Дню дикой природы подготовило видео о спасении животных

Сотрудники МВД спасают не только людей, их усилия часто направлены на вызволение из трудных ситуаций животных.

Полицейские спасают диких животных

Об этом рассказывает видеоролик, снятый по поводу Дня дикой природы.

"МВД России подготовило ролик для социальных сетей, в котором показывается, как сотрудники полиции спасают диких зверей. В материале приведено несколько примеров внимательного и бережного отношения сотрудников органов внутренних дел к животным. Из него можно узнать, как сберегли жизни оставшимся без мамы медвежатам и лисятам, как патрульные защитили упавшего на трассу лебедя и помогли отправить в лес зашедшего в город лося", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

3 марта — повод задуматься о братьях меньших

Всемирный день дикой природы отмечается третьего марта. Это возможность вспомнить, как прекрасна и разнообразна природа Земли, и о том, что каждый человек может сделать для того, чтобы эту красоту сохранить.