На Кубани задержали банду полицейских, "крышевавших" провоз алкоголя

На протяжении четырех лет банда силовиков Краснодарского края "крышевала" контрабандистов алкогольной продукции. Особый акцент правоохранители, раскрывшие преступное сообщество, делают на том, что в состав группировки входили исключительно представители силовых структур — всего семь человек. Они задержаны.

Следствие полагает, что задержанные на протяжении последних четырех лет на посту ДПС "Успенский" (трасса Р-217 "Кавказ") вымогали взятки у нарушивших ПДД водителей, а также контролировали провоз алкоголя через свой пост.

"Следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проведены масштабные мероприятия, в том числе 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у лиц, проверяемых на причастность к незаконной деятельности преступного сообщества", — говорится в сообщении СКР.

Каждый из членов банды может получить до 20 лет лишения свободы.