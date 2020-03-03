Мафиози Таро на суде объяснил роль Сталина в ликвидации воров в законе

На суде в Испании криминальный авторитет Тариэл Ониани (Таро) выказал глубокие знания истории и немного пофилософствовал.

Прокурор во время слушаний дела криминального авторитета назвал его "вором в законе". В ответ на это Таро объяснил, что благодаря Иосифу Сталину такого понятия не существует. Дело в том, уточнил Ониани, что первые воры в законе появились после революции 1917 года. Это словосочетание определяло тех, кто помогал свергать императорскую власть.

"Поскольку Сталин достиг своей цели и сумел прекратить существование царского режима, эта организация утратила смысл", — сказал он, добавив, что с тех пор воров в законе не существует.

Тариэла Ониани власти Испании обвиняют в участии в преступной группе, а также в отмывании денег.