Бродячие псы искусали ребенка – в Ачинске возбуждено уголовное дело.

Больше месяца понадобилось правоохранительным органам в Красноярском крае, чтобы возбудить уголовное дело по факту нападения бродячих собак на ребенка.

Инцидент произошел 29 января. Свора псов набросилась на девочку, когда та гуляла во дворе со в Ачинске старшим братом.

"Неожиданно появившаяся стая бродячих собак напала девочку, укусила ее за лицо, причинив повреждение, которое медики квалифицируют как легкий вред здоровью", — говорится в релизе СК.

Сейчас, как рассказали в Следственном комитете,

"по факту происшествия возбуждено дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем опрошены должностные лица администрации Ачинска, ответственные за контроль по содержанию безнадзорных животных, изъята интересующая следствие документация по деятельность подрядной организации, осуществляющей мероприятия по отлову животных".

В Красноярске вообще на улицах из-за псов жутковато

Это, кстати, уже не первое дело, возбужденное по этой статье в отношении чиновника из Красноярска. "Правда.Ру" ранее рассказывала о том, что на улицах областной столицы правоохранители находили тела людей, которые, предположительно, скончались из-за нападения собак.

Вот только пока никаких последствий для чиновников "за халатность" так и не последовало. А стаи бродячих собак продолжают терроризировать Красноярск. И не только.

Кто же должен заниматься этой проблемой? И отвечать за безопасность людей?

Журналист "Правда.ру" задал эти вопросы Владимиру Уражевскому, президенту Союза кинологических организаций России.

У нас в стране, вопреки всякой логике, никто эти вопросы не контролирует. У нас только списываются деньги. Миллиарды рублей. Законы придумываются, а их исполнение никто не обеспечивает.

Ну если чиновники на местах не справляются, то может быть, при министерстве природных ресурсов создать какую-то структуру?