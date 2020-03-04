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США исключили Турцию из списков программы F-35

Силовые структуры » Министерство обороны

Американская компания Lockheed Martin, которая занимается производством истребителей F-35A, поставила точку в обсуждении участия Турции в проекте. Однако пока нет официального заявления представителей предприятия.

Контрактом было оговорено, что Анкара получит в рамках этой программы 100 истребителей. Однако после того как Анкара приобрела у Москвы несколько эшелонов зенитных ракетных комплексов С-400, у американской стороны возникли вопросы к Турции. США приостановили программу по F-35 для Турции: даже уже оплаченные истребители в страну не прилетели.

"Триумф" и санкции

Кроме того что Вашингтон закрыл вопрос передачи истребителей Турции, он еще и ввел санкции из-за систем С-400 "Триумф". Президент республики Реджеп Эрдоган не скрывал своего возмущения по этому поводу и заявил, что будет покупать вооружение для армии у того, государства, у которого захочет.

Ранее Турция подтвердила покупку С-400. Об этом "Правда.Ру" писала ранее.

Темы f-35 с-400 сша турция
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