"МиГ" разработал новую систему защиты от перегрузок для своих самолетов

Новейшая система защиты от критических перегрузок с искусственным интеллектом будет устанавливаться на истребители семейства МиГов.

После установки на высокоманевренные боевые авиамашины новейшей интеллектуальной системы, они не будут испытывать влияния критических нагрузок в полете. Как сообщили в руководстве авиастроительной корпорации (ОАК), на систему уже получен патент.

"В сочетании с нашлемной системой индикации и целеуказания новая система позволяет летчику не отвлекаться на приборную панель для отслеживания режимов пилотирования во время воздушного боя. Также предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения данной системы", — раскрыли тонкости эксплуатации системы в пресс-службе компании.

Безопасность пилотирования — главная цель авиастроителей

"Повышение автоматизации, удобства и безопасности пилотирования — это наши приоритетные цели перед заказчиками современной и перспективной авиационной техники марки "МиГ"- сказал гендиректор ОАК Илья Тарасенко.

Отмечается также, что новая система уже устанавливается на истребители