Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика
Военное ведомство США, посчитав, что ВС страны срочно и остро нуждаются в скоростных вертолетах-разведчиках, ищет того, кто сможет выполнить заказ.
И объявило конкурс боевых летательных машин.
Об этом сообщает Newatlas.com.
По данным издания, в техническом задании к проекту указано, что
- вертолет должен быть построен по классической схеме,
- но на хвостовой балке должны быть расположены два винта - поворотный и толкающий,
- несущий винт вертолета-разведчика нужен шестилопастный,
- аппарат оснастить одним турбовальным двигателем,
- скорость новый вертолет должен развивать до 333 км/час.
На участие в конкурсе уже заявился авиастроительный концерн Boeing
У вертолета, который предлагает поставлять военным, помимо перечисленных в ТЗ характеристик,
- для снижения радиолокационной заметности все вооружение размещается внутри фюзеляжа,
- кабина - двухместная, в ней летчики будут сидеть друг за другом, причем второй чуть выше первого.
Другие подробности Boeing машине пока не раскрывает.