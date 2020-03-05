Пентагон объявил конкурс на создание боевого вертолета-разведчика

Военное ведомство США, посчитав, что ВС страны срочно и остро нуждаются в скоростных вертолетах-разведчиках, ищет того, кто сможет выполнить заказ.

вертолет от Boeing

И объявило конкурс боевых летательных машин.

Об этом сообщает Newatlas.com.

По данным издания, в техническом задании к проекту указано, что

вертолет должен быть построен по классической схеме,

но на хвостовой балке должны быть расположены два винта - поворотный и толкающий,

несущий винт вертолета-разведчика нужен шестилопастный,

аппарат оснастить одним турбовальным двигателем,

скорость новый вертолет должен развивать до 333 км/час.

На участие в конкурсе уже заявился авиастроительный концерн Boeing

У вертолета, который предлагает поставлять военным, помимо перечисленных в ТЗ характеристик,

для снижения радиолокационной заметности все вооружение размещается внутри фюзеляжа,

кабина - двухместная, в ней летчики будут сидеть друг за другом, причем второй чуть выше первого.

Другие подробности Boeing машине пока не раскрывает.