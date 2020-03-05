ФСБ выявила в Твери террористическую ячейку

В Твери сотрудниками ФСБ разоблачена ячейка международной террористической организации.

репортаж о задержании - Вести-Тверь

Об этом сообщил ТК Вести-Тверь.

Как следует из материала, в состав костяк ячейки составляли уроженцы Средней Азии. Их задачей была «ресурсная поддержка" боевиков.

Уже возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

На данный момент известно, что главарь группировки воевал в Сирии в боевых действиях против правительственных войск. О том, есть ли он среди задержанных сегодня, в сообщении не уточняется.