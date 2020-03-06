В Алеппо обнаружили крупный склад с оружием террористов

В провинции Алеппо найден крупный склад с оружием боевиков. Боевики "Джебхат ан-Нусра"* бросили оружие при отступлении.

Оружие изготавливали на территории бывшей швейной фабрики.

На объектах было обнаружено большое количество гранатометров, минометов, артиллерийских стволов и запчастей.

На многих деталях указана маркировка на английском и турецком языках.

Специалисты планируют выяснить происхождение найденного оружия.

*Организация, запрещенная на территории России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за обстрела аэродрома в Алеппо погибли шесть человек.