В провинции Алеппо найден крупный склад с оружием боевиков. Боевики "Джебхат ан-Нусра"* бросили оружие при отступлении.
Оружие изготавливали на территории бывшей швейной фабрики.
На объектах было обнаружено большое количество гранатометров, минометов, артиллерийских стволов и запчастей.
На многих деталях указана маркировка на английском и турецком языках.
Специалисты планируют выяснить происхождение найденного оружия.
*Организация, запрещенная на территории России.
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