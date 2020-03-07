Ростовского депутата задержали за организацию игорного дома

В Ростовской области задержали депутата городской думы Таганрога Романа Калинина. Ему предъявили обвинения в организации подпольного казино. Игорное заведение располагалось в нежилом помещении на улице Транспортная. Его администрированием занималась 40-летняя местная жительница.

В нелегальное заведение пускали только ограниченный круг лиц с "использованием методов конспирации. Силовики провели обыск в квартире депутата и обнаружили 15 системных блоков, 12 мониторов, 183 тыс. рублей, а также записи о доходах от игорного бизнеса.