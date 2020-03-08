Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Санкт-Петербурге задержали сына судьи, расстрелявшего подростка
Омичка смогла заработать пенсию в 52,5 тысячи рублей
С 8 марта в России будет действовать новый формат полиса ОСАГО
В Латвии второй человек заболел коронавирусом
В Киргизии сначала избили, а потом задержали женщин, вышедших на марш
ВОЗ направила спецмиссию на Украину из-за вспышки коронавируса
Нурмагомедов боится, что бой с Фергюсоном может снова сорваться
Источник Правда.Ру

В Санкт-Петербурге задержали сына судьи, расстрелявшего подростка

Силовые структуры » МВД

Полиция Санкт-Петербурга нашла сына местного судьи, который убил своего 14-летнего друга, а затем скрылся с места преступления. Подозреваемого обнаружили в городе Пушкин. Его заместили на центральных улицах города грязным и уставшим.

Напомним, в квартире судьи несовершеннолетние отмечали день рождение одного из присутствующих подростков. Взрослых в этот момент не было дома. Инцидент произошел когда сын хозяина квартиры решил показать своих друзьям папины ружья.

ружья полиция убийство сын судьи задержание санкт-петербург
Последние материалы
России не выгодна новая сделка ОПЕК+
С пирамиды в Гизе упал египтянин. Он скончался
В Санкт-Петербурге задержали сына судьи, расстрелявшего подростка
Омичка смогла заработать пенсию в 52,5 тысячи рублей
С 8 марта в России будет действовать новый формат полиса ОСАГО
В Латвии второй человек заболел коронавирусом
В Киргизии сначала избили, а потом задержали женщин, вышедших на марш
ВОЗ направила спецмиссию на Украину из-за вспышки коронавируса
Нурмагомедов боится, что бой с Фергюсоном может снова сорваться
Политолог спрогнозировал коллапс на Украине из-за правления Зеленского
Популярное
Здоровье
Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы

Британские медики назвали самый ранний признак рака поджелудочной железы.

Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы
Зеленский выдвинул России ультиматум
Новости Украины
Зеленский выдвинул России ультиматум
Здоровье
Эксперты назвали способ нормализации сердечного ритма
Шоу-бизнес
Борис Моисеев рассказал о своей жизни пенсионера
Соломон Соловьев Глубоководные Рыбы особого назначения - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы" Василий Амирджанов Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова
Комментарии
Кот из Сибири стал мировой звездой, съев кусочек мяса
Додон прервал визит в Москву из-за вспышки коронавируса в Молдавии
России не выгодна новая сделка ОПЕК+
Путин пообещал каждой многодетной семье по 1 миллиону рублей
Путин пообещал каждой многодетной семье по 1 миллиону рублей
В Крыму создадут центр по контролю космического пространства
Политолог спрогнозировал коллапс на Украине из-за правления Зеленского
Политолог спрогнозировал коллапс на Украине из-за правления Зеленского
Путин пообещал каждой многодетной семье по 1 миллиону рублей
Путин пообещал каждой многодетной семье по 1 миллиону рублей
Путин пообещал каждой многодетной семье по 1 миллиону рублей
Тихонов заявил, что Губерниев "губит биатлон"
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы инъекций
Авиационная бомба времен ВОВ уничтожила украинский БМП
Мать Греты Тунберг рассказала, что ее дочь страдает аутизмом
Авиационная бомба времен ВОВ уничтожила украинский БМП
Собчак поддержала больного Тинькова
Собчак поддержала больного Тинькова
Республики вышли из СССР незаконно
Республики вышли из СССР незаконно
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ