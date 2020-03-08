В Санкт-Петербурге задержали сына судьи, расстрелявшего подростка

Полиция Санкт-Петербурга нашла сына местного судьи, который убил своего 14-летнего друга, а затем скрылся с места преступления. Подозреваемого обнаружили в городе Пушкин. Его заместили на центральных улицах города грязным и уставшим.

Напомним, в квартире судьи несовершеннолетние отмечали день рождение одного из присутствующих подростков. Взрослых в этот момент не было дома. Инцидент произошел когда сын хозяина квартиры решил показать своих друзьям папины ружья.