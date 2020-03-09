КНДР запустила три ракеты в сторону Японии

Военные КНДР в ночь на 9 марта провели испытания, в рамках которых были запущены три ракеты, сообщает агентство Yonhap. Запуск состоялся в сторону Японского моря. Данные о типе ракет не разглашаются.

В Японии рассмотрели ситуацию с запуском ракет и заявили, что ни одна не достигла экономической зоны государства. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что ущерб не обнаружен.