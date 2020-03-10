"Акация" крушила вражеские танки на расстоянии в 7 километров

В ходе очередных плановых военных учений на полигоне в Мурманской области свои умения снайперски точно накрывать объекты условного неприятеля отработали экипажи самоходных артиллерийских установок "Акация".

По легенде учений артиллеристам нужно было поддержать огнем мотострелковый батальон. Стрельба велась с закрытых позиций, по навесной траектории. Командный пункт был развернут в тундре, в 15 км от позиций артиллеристов. Управление действиями боевых расчетов осложнялось штормовым ветром.

Однако, как отметили наблюдатели от Минобороны, на координацию данных для стрельбы это не повлияло — "Акация", находящаяся на расстоянии 6 — 7 км от противника — что сделало ее недосягаемой для танковых ударов условного врага — снайперски точно накрыла нужные цели.

По итогам учений, все поставленные задачи были выполнены, намеченные цели — уничтожены.