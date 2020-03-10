В Севастополе поднят со дна легендарный боевой катер времен ВОв

Силами экипажей спецсудов Черноморского флота со дна Карантинной бухты в городе-герое Севастополь был поднят торпедный катер "Глиссирующий — 5" (Г-5), затонувший на 11-метровой глубине во время Великой Отечественной войны.

в Севастополе подняли затонувший катер времен ВОВ

О находке и ее вызволении из морского плена рассказали в Минобороны России.

Чем знамениты катера Г-5

Катера типа "Глиссирующий-5" в годы войны были самыми массовыми судами: они участвовали во всех операциях морского десанта:

ночных вылазках,

разминировании акваторий,

обстрелах береговой линии врага,

для обеспечения коммуникаций,

для высадки десанта,

для эвакуации раненных с передовой,

для сопровождения транспортных судов —

— они буквально наводили ужас на немецких фашистов.

Ценность находки

По данным военных историков, во время обороны Севастополя затонуло 6 "Глиссирующих". Один из них, с бортовым номером 61, пропал без вести в Карантинной бухте.

По предварительным данным, именно его обнаружили водолазы. Корпус катера, как сообщают участники операции по подъему судна, остался цел, несмотря на длительное пребывание в морской воде.

Сообщается, что в поднятый катер, вероятнее всего, станет после реставрации музейным экспонатом.