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В Севастополе поднят со дна легендарный боевой катер времен ВОв

Силовые структуры » Министерство обороны

Силами экипажей спецсудов Черноморского флота со дна Карантинной бухты в городе-герое Севастополь был поднят торпедный катер "Глиссирующий — 5" (Г-5), затонувший на 11-метровой глубине во время Великой Отечественной войны.

в Севастополе подняли затонувший катер времен ВОВ

О находке и ее вызволении из морского плена рассказали в Минобороны России.

Чем знамениты катера Г-5

Катера типа "Глиссирующий-5" в годы войны были самыми массовыми судами: они участвовали во всех операциях морского десанта:

  • ночных вылазках,
  • разминировании акваторий,
  • обстрелах береговой линии врага,
  • для обеспечения коммуникаций,
  • для высадки десанта,
  • для эвакуации раненных с передовой,
  • для сопровождения транспортных судов —

— они буквально наводили ужас на немецких фашистов.

Ценность находки

По данным военных историков, во время обороны Севастополя затонуло 6 "Глиссирующих". Один из них, с бортовым номером 61, пропал без вести в Карантинной бухте.

По предварительным данным, именно его обнаружили водолазы. Корпус катера, как сообщают участники операции по подъему судна, остался цел, несмотря на длительное пребывание в морской воде.

Сообщается, что в поднятый катер, вероятнее всего, станет после реставрации музейным экспонатом.

Темы севастополь глиссирующий подняли со дна затонувший катер
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