Силами экипажей спецсудов Черноморского флота со дна Карантинной бухты в городе-герое Севастополь был поднят торпедный катер "Глиссирующий — 5" (Г-5), затонувший на 11-метровой глубине во время Великой Отечественной войны.
О находке и ее вызволении из морского плена рассказали в Минобороны России.
Катера типа "Глиссирующий-5" в годы войны были самыми массовыми судами: они участвовали во всех операциях морского десанта:
— они буквально наводили ужас на немецких фашистов.
По данным военных историков, во время обороны Севастополя затонуло 6 "Глиссирующих". Один из них, с бортовым номером 61, пропал без вести в Карантинной бухте.
По предварительным данным, именно его обнаружили водолазы. Корпус катера, как сообщают участники операции по подъему судна, остался цел, несмотря на длительное пребывание в морской воде.
Сообщается, что в поднятый катер, вероятнее всего, станет после реставрации музейным экспонатом.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.