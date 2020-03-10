Российский корабль незамеченным подошёл к секретной базе ВМС США

Российское разведывательное судно "Прибалтика" было неожиданно обнаружено американскими военными в непосредственной близости от секретной базы ВМФ США в Тихом океане.

Об этом сегодня сообщает CNN.

Нахождение российского военного судна в этом квадрате было настолько неожиданным, что командованием ВМС США было принято решение направить на его перехват несколько своих морских судов.

"Судно было зафиксировано в районе расположения главной базы ВМФ США Перл-Харбор вблизи острова Оаху Гавайского архипелага. "Прибалтику" обнаружили следующей в южном направлении от Оаху. Катер береговой охраны USCGC Kimball ведет наблюдение за небезопасными маневрами корабля-разведчика российского Тихоокеанского флота в непосредственной близости от берегов штата Флорида", — пишет CNN.

Какие это были "небезопасные манёвры" — не уточняется.