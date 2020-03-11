Министерство обороны РФ требует с Зеленодольского завода им. Горького 915 миллионов рублей за срыв срока поставки малого ракетного корабля "Ингушетия".

"У нас заключен контракт до 31 октября, заказ был готов в декабре. Это связано с тем, что нашему предприятию задержали поставку главных установок — двигателей, дизель-генераторов. Их поставили только в сентябре.

О задержке поставок военное ведомство проинформировали. Их представители заявили, что никаких претензий с их стороны не будет.

Вы понимаете, каковы сотрудники банков и организаций, заинтересованных во введении штрафов", — сообщил генеральный директор завода им.Горького Александр Карпов.