В российской армии появятся подразделения "врачебного спецназа"

Минобороны объявило о решении "вернуть в строй" так называемые "медицинские отряды специального назначения".

Это мобильные части, укомплектованные медиками, которые в случае необходимости будут в кратчайшие сроки перебрасываться в любой район планеты, в том числе в зоны боевых действий и ЧС, и разворачивать там полноценный госпиталь.

Все новое — хорошо забытое старое

Такие подразделения не являются для российской армии абсолютным ноу-хау. Они существовали всегда и были "сокращены" во время реформы ВС.

Сегодня ИА Известия со ссылкой на собственный источник в Министерстве обороны сообщает, что

"медицинский спецназ" уже в 2020 году появится во всех военных округах,

летом военврачи примут участие в масштабных учениях, где отработают действия при ЧС и эпидемиях.

Как рассказал Сергей Шутов, начальник медицинской службы Западного военного округа,

"это будут самостоятельные административные единицы, имеющие всё необходимое для автономной работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое. Численность каждого МОСН составит порядка двухсот военнослужащих".

Врачи нужны в любых экстремальных ситуациях. А военные врачи — могут быть незаменимы

На формировании медицинских структур в войсках настаивал лично Сергей Шойгу, у которого, напомним, есть опыт организации медицинских бригад во времена руководства МЧС.

Глава Минобороны Сергей Шойгу привнес в военное ведомство опыт, полученный во время руководства МЧС.

И с ним сложно не согласиться, если вспомнить лето 2019 года, когда военные привлекались к борьбе со стихийными бедствиями: они тушили лесные пожары, спасали людей во время наводнений в Иркутской области. И помощь профессионально подготовленных врачей была там очень нужна.