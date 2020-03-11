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Источник Правда.Ру

В российской армии появятся подразделения "врачебного спецназа"

Силовые структуры » Министерство обороны

Минобороны объявило о решении "вернуть в строй" так называемые "медицинские отряды специального назначения".

Это мобильные части, укомплектованные медиками, которые в случае необходимости будут в кратчайшие сроки перебрасываться в любой район планеты, в том числе в зоны боевых действий и ЧС, и разворачивать там полноценный госпиталь.

Все новое — хорошо забытое старое

Такие подразделения не являются для российской армии абсолютным ноу-хау. Они существовали всегда и были "сокращены" во время реформы ВС.

Сегодня ИА Известия со ссылкой на собственный источник в Министерстве обороны сообщает, что

  • "медицинский спецназ" уже в 2020 году появится во всех военных округах,
  • летом военврачи примут участие в масштабных учениях, где отработают действия при ЧС и эпидемиях.

Как рассказал Сергей Шутов, начальник медицинской службы Западного военного округа,

"это будут самостоятельные административные единицы, имеющие всё необходимое для автономной работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое. Численность каждого МОСН составит порядка двухсот военнослужащих".

Врачи нужны в любых экстремальных ситуациях. А военные врачи — могут быть незаменимы

На формировании медицинских структур в войсках настаивал лично Сергей Шойгу, у которого, напомним, есть опыт организации медицинских бригад во времена руководства МЧС.

Глава Минобороны Сергей Шойгу привнес в военное ведомство опыт, полученный во время руководства МЧС.

И с ним сложно не согласиться, если вспомнить лето 2019 года, когда военные привлекались к борьбе со стихийными бедствиями: они тушили лесные пожары, спасали людей во время наводнений в Иркутской области. И помощь профессионально подготовленных врачей была там очень нужна.

"По сути, сейчас речь наконец-то зашла о восстановлении полевой медицины. Присутствие квалифицированных медиков, способных проводить сложные операции в зоне боевых действий и чрезвычайных ситуаций, позволит сохранить жизнь и здоровье многим военнослужащим. Такая, которую не могут оказать в большинстве медпунктов, которые есть в воинских частях", — говорит полковник Александр Перенджиев, профессор РЭУ имени Плеханова (цитата Известий).

Темы вс рф минобороны сергей шутов сергей шойгу военные врачи спецподразделения александр перенджиев
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