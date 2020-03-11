В Крыму задержали четырех участников "Хизб ут-Тахрир"*

В Крыму сотрудниками ФСБ совместно с подразделениями МВД и Нацгвардии раскрыта ячейка международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержаны четверо ее активных членов.
Сообщение об операции размещено на сайте Федеральной службы безопасности.
Уточняется, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что участники террористической ячейки
"осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".
Для достижения своих целей члены МТО устраивали собрания для крымских мусульман, где агитировали "вступить в ряды борцов".
"Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", — написано в сообщении ФСБ.
О задержании ранее сообщил адвокат Николай Полозов: однако, по его данным, по делу проходят не четыре, а пять жителей Бахчисарая.
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"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) — политическая партия исламистов. Основана в 1953 году, в Палестине в 1953 году. Запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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