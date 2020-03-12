В Санкт-Петербурге на воду спустили новый корвет "Ретивый"

12 марта в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду корвета "Ретивый" проекта 20380.

Корабль передадут ВМФ России в 2020 году. Также до конца года ВМФ будет передан корвет - "Алдар Цыденжапов".

"Имя и название корабля хорошее, традиция продолжается. Аналогичные военные корабли уже зарекомендовали себя", - заявил главком ВМФ Николай Евменов.

Новые военные корабли способны:

находить и уничтожать подводные лодки;

обеспечивать высадку десанта;

решать различные задачи в ближней морской зоне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский флот пополнят корабли-"невидимки".