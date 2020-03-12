12 марта в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду корвета "Ретивый" проекта 20380.
Корабль передадут ВМФ России в 2020 году. Также до конца года ВМФ будет передан корвет - "Алдар Цыденжапов".
"Имя и название корабля хорошее, традиция продолжается. Аналогичные военные корабли уже зарекомендовали себя", - заявил главком ВМФ Николай Евменов.
Новые военные корабли способны:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский флот пополнят корабли-"невидимки".
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.