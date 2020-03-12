Минобороны досрочно получило первый в 2020 году комплект С-400 "Триумф"

Сегодня Минобороны России получило первый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Событие это состоялось намного раньше запланированного срока.

"Концерн ВКО "Алмаз — Антей" досрочно передал Минобороны России первый в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. В соответствии с требованиями заказчика (Министерство обороны РФ — прим. ред.), техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей", — говорится в релизе, распространенном пресс-службой "Алмаз-Антея".

Всего в 2020 году концерн "Алмаз-Антей" должен поставить в войска четыре "Триумфа". Как ранее сообщал министр обороны Сергей Шойгу, встать на боевое дежурство ЗРК должны до конца октября.

Что такое "Триумф"

С-400 "Триумф" — российская ЗРС большой и средней дальности:

создана для уничтожения аэродинамических и баллистических целей;

установка мобильна;

ей не страшны любые бездорожья;

время развертывания из походного положения — 5 минут;

может уничтожать баллистические ракеты.

Такие комплексы несут боевое дежурство в Арктике, в Центральной России, а также на юге страны. Охраняют российскую базу в Сирии.

Данные о том, сколько всего систем С-400 находится на вооружении российской армии, являются закрытыми.