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Российские военные в Сирии помогают налаживать мирную жизнь

Силовые структуры » Министерство обороны

В Сирийской Арабской республике при участии российских военных продолжается процесс восстановления мирной жизни.

За прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации ни разуне был нарушен режим тишины, установленный с с 00:01 6 марта 2020 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров президентов России и Турции.

А вот в провинциях Латакия и Алеппо, по информации, предоставленной контр-адмиралом Олегом Журавлевым, руководителем российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, за 11 марта было зафиксировано 8 обстрелов населенных пунктов, произведенных незаконными террористическими формированиями.

"По данным САР, — рассказал на брифинге контр-адмирал Журавлев, — за прошедшие сутки подразделения российской военной полиции обеспечили безопасный провод 7 турецких колонн к местам дислокации турецких военных наблюдательных постов, расположенных в Идлибе".

Руководитель российского Центра по примирению сторон особо отметил, что налажена работа специального канала связи, который обеспечивает непрерывное взаимодействие между российскими и турецкими военными.

Что сделано сотрудниками РЦПВС за прошедшие сутки в провинции Идлиб

  • Силами подразделений российской военной полиции в Сирийской республике продолжается патрулирование трассы М-5 в провинциях Хама и Идлиб.
  • 11 марта представителями РЦПВС в рамках гуманитарной акции нуждающимся жителям населенного пункта Хармала (провинция Идлиб) выдано 410 продовольственных наборов общим весом более двух тонн.

К слову, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2404 гуманитарных акции общим весом в 4000,25 тонны.

  • Российские медики оказали помощь 241 жителю населенных пунктов Кобани (провинция Алеппо) и Камишлия (провинция Хасеке).

Всего медицинская помощь оказана 130 347 жителям Сирии.

Контр-адмирал Журавлев от имени российского Центра по примирению еще раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от дальнейших вооруженных провокаций и присоединиться к мирному процессу урегулирования ситуации на тех территориях, которые им подконтрольны.

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