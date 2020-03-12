Российские военные в Сирии помогают налаживать мирную жизнь

В Сирийской Арабской республике при участии российских военных продолжается процесс восстановления мирной жизни.
За прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации ни разуне был нарушен режим тишины, установленный с с 00:01 6 марта 2020 года в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров президентов России и Турции.
А вот в провинциях Латакия и Алеппо, по информации, предоставленной контр-адмиралом Олегом Журавлевым, руководителем российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, за 11 марта было зафиксировано 8 обстрелов населенных пунктов, произведенных незаконными террористическими формированиями.
"По данным САР, — рассказал на брифинге контр-адмирал Журавлев, — за прошедшие сутки подразделения российской военной полиции обеспечили безопасный провод 7 турецких колонн к местам дислокации турецких военных наблюдательных постов, расположенных в Идлибе".
Руководитель российского Центра по примирению сторон особо отметил, что налажена работа специального канала связи, который обеспечивает непрерывное взаимодействие между российскими и турецкими военными.
К слову, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2404 гуманитарных акции общим весом в 4000,25 тонны.
Всего медицинская помощь оказана 130 347 жителям Сирии.
Контр-адмирал Журавлев от имени российского Центра по примирению еще раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от дальнейших вооруженных провокаций и присоединиться к мирному процессу урегулирования ситуации на тех территориях, которые им подконтрольны.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.