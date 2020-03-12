Корвет "Ретивый" спустили на воду на "Северной верфи" в Петербурге

В Санкт-Петербурге с верфи судостроительного завода "Северная верфь" сегодня, 12 марта, спущен на воду корвет "Ретивый", который пополнит Черноморский флот РФ.

Современные корветы — это малые сторожевые корабли, предназначенные для действий в ближней морской зоне, ведения боя с надводными кораблями и подводными лодками. Особенность судна — его надстройка, выполненная из композитных материалов по технологии stells, которая делает корабль почти невидимым.

Особенность "Ретивого" в том, что, несмотря на его маленькое водоизмещение, на нем может быть размещен вертолет Ка-27.

По словам представителя судостроительного завода, "Ретивый" — 5-ый корабль проекта 20380, строящегося на "Северной верфи".

Предыдущие четыре корвета — "Стерегущий", "Сообразительный", "Стойкий" и "Бойкий" несут службу на Балтийском флоте.

Теперь, после спуска на воду, судно будет отбуксировано к достроечной набережной, где продолжится строительство корабля:

затяжка кабельных трасс,

установка систем связи,

оборудование помещений для экипажа,

установка систем навигации и вооружения.