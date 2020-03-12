Сергей Шойгу объяснил историческую значимость Главного храма ВС РФ

В московском парке "Патриот" на финальную стадию вышло строительство главного храма Вооруженных сил России — храма Воскресения Господня.

Его возведение приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все элементы убранства храма, который построен на пожертвования более чем 90 тысяч человек, являются отсылками к знаковому для России событию.

К примеру, высота звонницы составляет 75 метров, а высота малого купола — 14,18, что символизирует количество дней войны. Галерея "Дорога памяти", для которой на сегодняшний день прислано уже более 7 миллионов фотографий участников войны и тружеников тыла, также составит 1418 м, а диаметр барабана центрального купола составляет 19,45 метра.