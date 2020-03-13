Стала известна программа Форума "Армия-2020"
13 марта в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" генерал-майор Андрей Гончаров, начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий ВС РФ, в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму "Армия-2020", встретился с представителями военно-дипломатического корпуса из 53 стран.
Гончаров напомнил, что форум, по сути, крупнейшая в мире выставка вооружения и военной техники, проводится в России с 2015 года. По его словам, год от года интерес к мероприятию растет.
Это видно по следующим показателям:
- по числу участников — в два раза больше стало иностранных делегаций;
- по количеству экспонатов — их больше в 3,5 раза: не 7495 (в 2015), а 27 239;
- по количеству посетителей — увеличилось в шесть раз. В прошлом году мероприятия форума посетили 1 140783 человек;
- в 2015 году участие в форуме принимали 818 предприятий, в этом году заявились уже 1316.
"Главная особенность форума в 2020 году: он пройдёт одновременно с Армейскими международными играми, а точнее, с наиболее зрелищным и захватывающим событием игр — конкурсом "Танковый биатлон", — рассказывает генерал-майор.
Что покажут на форуме российские военные
Выставки:
- "Победа", посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- новейших образцов оружия, военной и специальной техники;
- "100-летие отечественного танкостроения";
- "Военное образование";
- ретро и перспективной авиационной техники;
- современного авиаоборудования;
- музейная экспозиция "Эшелон Победы";
- и много других интересных не только специалистам экспозиций.
Круглые столы и обсуждения
Военные спецы на полях форума обсудят не только проблемы в оборонной сфере и глобальной безопасности, но и вопросы развития международного военно-технического сотрудничества.
Демонстрационная программа на полигонах Алабино и Ашулук
- показы возможностей новейших образцов вооружения, военной и специальной техники Минобороны России;
- шоу, подготовленное авиационными пилотажными группами Воздушно-космических сил России и авиационных пилотажных групп иностранных государств.
Когда пройдет форум
- 23 августа — открытие;
- 24 — 26 августа — дни работы форума для специалистов;
- 27 — 29 августа — дни массового посещения.