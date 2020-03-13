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Источник Правда.Ру

Стала известна программа Форума "Армия-2020"

Силовые структуры » Министерство обороны

13 марта в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" генерал-майор Андрей Гончаров, начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий ВС РФ, в рамках подготовки к Международному военно-техническому форуму "Армия-2020", встретился с представителями военно-дипломатического корпуса из 53 стран.

Гончаров напомнил, что форум, по сути, крупнейшая в мире выставка вооружения и военной техники, проводится в России с 2015 года. По его словам, год от года интерес к мероприятию растет.

Это видно по следующим показателям:

  • по числу участников — в два раза больше стало иностранных делегаций;
  • по количеству экспонатов — их больше в 3,5 раза: не 7495 (в 2015), а 27 239;
  • по количеству посетителей — увеличилось в шесть раз. В прошлом году мероприятия форума посетили 1 140783 человек;
  • в 2015 году участие в форуме принимали 818 предприятий, в этом году заявились уже 1316.

"Главная особенность форума в 2020 году: он пройдёт одновременно с Армейскими международными играми, а точнее, с наиболее зрелищным и захватывающим событием игр — конкурсом "Танковый биатлон", — рассказывает генерал-майор.

Что покажут на форуме российские военные

Выставки:

  • "Победа", посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
  • новейших образцов оружия, военной и специальной техники;
  • "100-летие отечественного танкостроения";
  • "Военное образование";
  • ретро и перспективной авиационной техники;
  • современного авиаоборудования;
  • музейная экспозиция "Эшелон Победы";
  • и много других интересных не только специалистам экспозиций.

Круглые столы и обсуждения

Военные спецы на полях форума обсудят не только проблемы в оборонной сфере и глобальной безопасности, но и вопросы развития международного военно-технического сотрудничества.

Демонстрационная программа на полигонах Алабино и Ашулук

  • показы возможностей новейших образцов вооружения, военной и специальной техники Минобороны России;
  • шоу, подготовленное авиационными пилотажными группами Воздушно-космических сил России и авиационных пилотажных групп иностранных государств.

Когда пройдет форум

  • 23 августа — открытие;
  • 24 — 26 августа — дни работы форума для специалистов;
  • 27 — 29 августа — дни массового посещения.
Темы армия форум армия-2020 программа андрей гончаров
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