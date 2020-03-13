Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы

Танк Т-34 — участник штурма Кёнигсберга в 1945 году будет участвовать в параде Победы. Готовить ветерана к торжеству начали специалисты Балтийского флота.

О том, как продвигается подготовка, рассказал капитан первого ранга Роман Мартов:

"Легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг, стоявший много лет на постаменте в качестве памятника и восстановленный специалистами ремонтно-восстановительного подразделения Балтийского флота, пройдет 9 мая в Калининграде во главе механизированной колонны. В настоящее время танк проходит техобслуживание: ему смазывают узлы и механизмы, снимают старую краску, обрабатывают против коррозии, после чего он отправится на покраску".

Мартов отметил, этот танк выпущен в 1943 году. Полностью отреставрирован был к 70-й годовщине Победы военнослужащими и гражданскими техниками — ремонтниками Балтфлота.