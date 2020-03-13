Россия и Турция подписали соглашение по Идлибу

Россия и Турция начнут патрулировать трассы М-4 в Идлибе 15 марта, сообщили в минобороны Сирии.

Соответствующий документ подписали представители двух государств в Анкаре.

5 марта в Москве состоялись переговоры президентов РФ и Турции по ситуации в Идлибе. В результате было принято решение о совместном патрулировании важной трассы М4 Латакия — Алеппо.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе.