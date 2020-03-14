Американских военных ограничили в перемещениях

Пентагон объявил о введении значительных ограничений на перемещения своих военнослужащих и их семьи по всему миру в связи с быстрым распространением коронавируса. По указу главы американского Минобороны Марка Эспера, все военнослужащие США, находящиеся в странах с "Уровнем предупреждения 3", будут помещены на 60-дневный карантин.

"Уровень предупреждения 3" включает в себя более 20 европейских стран, а также Южную Корею и Китай.