СМИ: обнаружено тело снайпера из охраны Путина

В Москве обнаружили тело 24-летнего бойца Федеральной службы охраны. По предварительным данным, он служил снайпером и входил в состав президентской охраны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, погибший несколько дней не выходил на связь. Его решил проведать знакомый. Он не смог открыть дверь и решил проникнуть в квартиру через окно. Тело бойца было им обнаружено на полу в кухне. Сейчас следствие определяет причину смерти. Никаких официальных подтверждений происшествия не поступало.