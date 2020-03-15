В сирийской провинции Идлиб сократили маршрут совместного патрулирования турецкими и российскими военными на международной трассе М4. В Минобороны РФ заявили, что причиной сокращения маршрута стали провокации, подготовленные неконтролируемые Турцией боевиками.
"В целях предотвращения инцидентов из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования", - сказано в сообщении Минобороны.
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