Маршрут совместного патрулирования России и Турции в Идлибе сокращен

В сирийской провинции Идлиб сократили маршрут совместного патрулирования турецкими и российскими военными на международной трассе М4. В Минобороны РФ заявили, что причиной сокращения маршрута стали провокации, подготовленные неконтролируемые Турцией боевиками.